ارتفاع عدد مصابي كورونا في الكويت إلى12860 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد (885) حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم، من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ‪267‬ حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و ‪184‬ حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و‪115‬ حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، و‪109‬ حالة لمواطنين كويتيين، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

ومن ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم رصد 265 حالة في منطقة الفروانية الصحية، و251 حالة في منطقة حولي الصحية، و197 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و97 حالة في منطقة الجهراء الصحية، و75 حالة

في منطقة العاصمة الصحية. أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال ال 24 ساعة الماضية، فقد تم رصد 104 حالة في منطقة الفروانية، و 74 حالة في منطقة حولي، و73 حالة في منطقة جليب الشيوخ، و 70 حالة في منطقة سلوى.

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‫يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 12860 حالة.، هذا وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19‪ ‬في دولة الكويت 3640 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 189 حالة خلال ال 24 ساعة الماضية، أما فيما يخص آخر المستجدات في

العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 190 حالة، منها 90 حالة مستقرة و 100 حالة حرجة، وقد جرى تسجيل 8 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2، حيث كان مرض كوفيد-19 السبب الرئيسي للوفاة.

يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9124 حالة، وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 811 حالة، منها 249 لمواطنين كويتيين، و 562 لمقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوم في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

هذا وقد بلغ عدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية 4074، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 236004.