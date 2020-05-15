الصين تعلق على أنباء رفضها تحقيقًا دوليًا في ووهان

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية لم توجه أي طلب إليها لزيارة أي من المختبرات الطبية الصينية، وفقًا لروسيا اليوم.
وقال المسؤول في اللجنة الدولية للصحة التابعة لوزارة الصحة الصينية، لي مين تشو، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالميةلم ترسل طلبات لزيارة أي مختبر في الصين، مضيفًا أن التقارير التي تحدثت عن رفض السماح بدخول مختبر ووهان غير صحيحة.
وتحدثت تقارير في وقت سابق أن بكين رفضت إجراء منظمة الصحة العالميةتحقيقًا في مدينة ووهان، مصدر تفشي الفيروس.
ومنذ تفشي فيروس كورونا "COVDI-19" في ووهان في نهاية ديسمبر من العام الماضي، ظهرت تفسيرات عديدة، منها من يرجح تسرب الفيروس من مختبر بيولوجي في مدينة ووهان الصينية، وهو ما تنفيه السلطات الصينية.
كذلك تتهم الولايات الأمريكية الصين بإخفاء معلومات عن مصدر فيروس كورونا وهددت بفرض عقوبات ضد بكين.
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