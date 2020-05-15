أوكرانيا: تسجيل 483 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 17

ألفًا و330 إصابة، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.



وقال ستيبانوف- في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرين فورم): "إن 20 شخصًا

توفوا جراء المرض خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 476 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 4473، وذلك بعد تسجيل 330 حالة شفاء جديدة".



وأوضح أن من بين المصابين الجدد 48 طفلًا، و142 عاملًا فى المجال الطبي.

