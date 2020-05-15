أمريكا تسجل أكثر من 1.4 مليون إصابة بكورونا و86 ألف وفاة

سجلت سلطات الصحة بالولايات المتحدة، ما لا يقل عن مليون و417 ألفا و889 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 85 ألفا و906 حالات وفاة منذ

شهر يناير الماضي في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية

- أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم “الجمعة”- أن حصيلة الوفيات والمصابين تشمل جميع الولايات الأمريكية البالغ عددها 50 ولاية، ومقاطعة كولومبيا ومناطق أخرى أمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي تم إعادتها إلى أرض الوطن.