سجلت سلطات الصحة بالولايات المتحدة، ما لا يقل عن مليون و417 ألفا و889 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 85 ألفا و906 حالات وفاة منذشهر يناير الماضي في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية- أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم “الجمعة”- أن حصيلة الوفيات والمصابين تشمل جميع الولايات الأمريكية البالغ عددها 50 ولاية، ومقاطعة كولومبيا ومناطق أخرى أمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي تم إعادتها إلى أرض الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجل أكثر من 1.4 مليون إصابة بكورونا و86 ألف وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.