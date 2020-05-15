كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الخامس على التوالي.. تونس بدون إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد لليوم الخامس على التوالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء 2200 تحليل مخبري خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى ارتفاع حالات التعافي من الوباء لـ770 حالة، مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة، فيما لا تزال 217 حالة حاملة للفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التونسية عن تقليص ساعات حظر التجول الليلي الذي فرضته للحد من تفشي كورونا، اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وقرر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تقليص فترة حظر التجول في عموم البلاد لتبدأ من الساعة الـ11 ليلا وإلى غاية الساعة الـ5 صباحا، بدلا من الـ8 مساء وحتى الـ6 صباحا.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.

كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.