كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يلمح لبقائة في السلطة 13 عاماً أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه قد يبقى في السلطة على مدار 9 أو 13 عاماً أخرى، وهو ما يتعارض مع دستور الولايات المتحدة الذي يقضي بـ 8 أعوام، أقصى مدة يتولى أثناءها أي رئيس، السلطة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال زيارته مصنع للإمدادات الطبية في ألينتاون في ولاية بنسيلفانيا، عندما قال إن سلفه باراك أوباما بين 2009 و 2017، هو المسؤول عن افتقار الولايات المتحدة لما يكفي من كمامات وأجهزة تنفس صناعي في بداية وباء فيروس كورونا الجديد.

وتابع "لن يرث أي رئيس بعد الآن رفوفاً فارغة أو منتجات منتهية الصلاحية، نأمل أن يكون ذلك على الأقل خلال 5 أعوام، هذا ما يقولونه، أو ربما 9 أو 13 عاماً".

وبدأت ولاية ترامب في يناير 2017، ومن المقرر أن تنتهي في ذات الشهر من 2021، إلا أنه يسعى لإعادة انتخابه مجدداً في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وإذا تمكن من الفوز على نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل جو بادين، سيبقى في البيت الأبيض لولاية ثانية حتى يناير 2025.

Advertisements

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,466 مليون إصابة، بينهم أكثر من 299 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,678 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.