شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السودان الى 1964 حالة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:20 مساءً, 15 مايو 2020 م المناطق - وكالات اعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في السودان ارتفعت الى 1964 حالة متضمنة 91 وفاة ، وتماثل 7 حالات جديدة للشفاء .

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