بالفيديو مواطنون يشكون من تعرضهم لعمليات ابتزاز في بعض السيطرات

لم يجد هولاء الاشخاص من اصحاب الشاحنات وسيلة للخلاص ممااسموها بعمليات الابتزاز التي تمارسها بعض السيطرات الامنية في ديالى الا باللجوء للسلطات القضائية .. هذا الرجل الذي يعمل تاجرا لبيع المواشي يبدو ممتعضا للغاية بسبب الاجراءات غير المهنية لبعض المنتسبين حسب قولهقيادة شرطة ديالى لم تخفي ذلك وقالت بانها وعبر لجانها التحقيقية رصدت بعض الحالات وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين

عمليات الفساد في سيطرات ديالى تتولاها وحسب نواب شبكة قديمة ترتبط بجهات من العاصمة بغداد والثمن ثلاثمئة دولار عن كل شاحنة رغم اوراقها الرسمية

العراقيون ياملون خيرا في التشكيلة الجديدة للكاظمي من اجل انهاء ظاهرة اثقلت كاهلهم لسنوات طويلة