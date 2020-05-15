شكا سائقو الشاحنات في ديالى مما وصفوها بعمليات ابتزاز يمارسها بعض افراد السيطرات في المحافظة.. فيما كشف نواب عن شبكة متنفذة تدير هذه العمليات بالتنسيق مع جهات حكومية
لم يجد هولاء الاشخاص من اصحاب الشاحنات وسيلة للخلاص ممااسموها بعمليات الابتزاز التي تمارسها بعض السيطرات الامنية في ديالى الا باللجوء للسلطات القضائية .. هذا الرجل الذي يعمل تاجرا لبيع المواشي يبدو ممتعضا للغاية بسبب الاجراءات غير المهنية لبعض المنتسبين حسب قوله
قيادة شرطة ديالى لم تخفي ذلك وقالت بانها وعبر لجانها التحقيقية رصدت بعض الحالات وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين
قيادة شرطة ديالى لم تخفي ذلك وقالت بانها وعبر لجانها التحقيقية رصدت بعض الحالات وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين
عمليات الفساد في سيطرات ديالى تتولاها وحسب نواب شبكة قديمة ترتبط بجهات من العاصمة بغداد والثمن ثلاثمئة دولار عن كل شاحنة رغم اوراقها الرسمية
العراقيون ياملون خيرا في التشكيلة الجديدة للكاظمي من اجل انهاء ظاهرة اثقلت كاهلهم لسنوات طويلة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو مواطنون يشكون من تعرضهم لعمليات ابتزاز في بعض السيطرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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