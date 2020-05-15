وجدت فرقة البوب الكورية الأكثر شعبية في العالم، طريقة لإعادة التواصل مع معجبيها، إذ أعلنت الفرقة الكورية عن حفل مباشر بعنوان "Bang Bang Con" في 14 يونيو/حزيران، الساعة 6 مساءً بتوقيت كوريا.
وقالت الفرقة إن التفاصيل ستظل شحيحة، وسيتم الكشف عن التشكيلة في الأسابيع القليلة المقبلة.
وكانت فرقة أغاني البوب "بي تي إس" قد ألغت سلسلة من الحفلات الموسيقية المخطط لها في سيول، والتي كانت بعنوان Map of the Soul، في أبريل/نيسان الماضي بسبب المخاوف من تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية.
وكان من المفترض أن تغني الفرقة في الفترة من 11 إلى 12 أبريل ومن 18 إلى 19 أبريل في ملعب سيول الأوليمبي.
صدر أحدث ألبوم للفرقة بعنوان "May of the Soul: 7"، في فبراير/ شباط الماضي، وفي غضون دقائق من إصداره، تصدر مقطع الفيديو الرسمي له موقع يوتيوب حيث حقق حوالي 1.54 مليون مشاهدة.
ويعتبر فريق "بي تي إس" (BTS)، واسمهم اختصار لـ "Bangtan Sonyeonden"، ويعني "الكشافين المضادين للرصاص"، واحد من أشهر الصادرات الموسيقية لكوريا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة 'بي تي إس' الكورية تعلن موعد أول حفل لها منذ تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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