فرقة 'بي تي إس' الكورية تعلن موعد أول حفل لها منذ تفشي كورونا

وسيستمر الحفل المدفوع، لحوالي 90 دقيقة، ويليه عرض آخر، بحسب إعلان الفرق على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي,

وقالت الفرقة إن التفاصيل ستظل شحيحة، وسيتم الكشف عن التشكيلة في الأسابيع القليلة المقبلة.



وكانت فرقة أغاني البوب "بي تي إس" قد ألغت سلسلة من الحفلات الموسيقية المخطط لها في سيول، والتي كانت بعنوان Map of the Soul، في أبريل/نيسان الماضي بسبب المخاوف من تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية.



وكان من المفترض أن تغني الفرقة في الفترة من 11 إلى 12 أبريل ومن 18 إلى 19 أبريل في ملعب سيول الأوليمبي.

صدر أحدث ألبوم للفرقة بعنوان "May of the Soul: 7"، في فبراير/ شباط الماضي، وفي غضون دقائق من إصداره، تصدر مقطع الفيديو الرسمي له موقع يوتيوب حيث حقق حوالي 1.54 مليون مشاهدة.

ويعتبر فريق "بي تي إس" (BTS)، واسمهم اختصار لـ "Bangtan Sonyeonden"، ويعني "الكشافين المضادين للرصاص"، واحد من أشهر الصادرات الموسيقية لكوريا الجنوبية.