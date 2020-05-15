انتقد مواطنون في بغداد وزارة الصحة وبعض الجهات الحكومية الأخرى بتقصيرها بحملات التعفير التي ما ان وجدت تواجدت معها عدسات الكاميرات فقط...



وبحسب اهالي منطقة الكرادة الواقعة في جانب الرصافة بأن وزارة الصحة باتت شبه عاجزة عن مواجهة جائحة كورونا.. ليبادروا بانفسهم لتقديم مقترح يقضي بتزويدهم باجهزة واليات حتى يقوموا بتعفير مناطقهم بايديهم.. كورونا .. ذلك الشبح الذي بات يتنقل في جميع المحافظات ويصول ويجول بين اقضيتها ونواحيها ..مصيبا المواطنين بالمرض الذي يصل احيانا لدرجة الاستفحال والقتل .. هذا الأمر عزاه مواطنون لاهمال وزارة الصحة وعدم قيامها بواجباتها ومنها حملات التعفير التي لاتقوم بها ان وجدت الا امام عدسات الكاميرات فقط..وبحسب اهالي منطقة الكرادة الواقعة في جانب الرصافة بأن وزارة الصحة باتت شبه عاجزة عن مواجهة جائحة كورونا.. ليبادروا بانفسهم لتقديم مقترح يقضي بتزويدهم باجهزة واليات حتى يقوموا بتعفير مناطقهم بايديهم.. وتشير الاحصاءات الى ان معدلات الاصابة بهذا الوباء بتزايد مستمر.. حيث وصلت حتى الان لقرابة ثلاثة الاف حالة اصابة.. منها اكثر من مئة وفاة..

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو مواطنون: وزارة الصحة تقوم بحملات التعفير امام عدسات الكاميرات فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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