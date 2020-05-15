بالصور .. اندلاع حريق بعمارة تجارية في بابل

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حاث حريق بعمارة تجارية في بابل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث حريق اندلع قبل قليل، داخل عمارة مكونة من أربعة طوابق لبيع الاقمشة والملابس"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات المكافحة الان". وتنشر الخليج 365 ادناه صورا تظهر عمليات اخماد الحريق Advertisements

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