اندلاع حريق داخل الجامعة المستنصرية في بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل احدى كليات الجامعة المستنصرية شرقي بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، قبل ظهر اليوم، داخل بناية كلية القانون في الجامعة المستنصرية بشارع فلسطين شرقي بغداد.
واضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث لاخماد النيران، دون مزيد من التفاصيل .
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