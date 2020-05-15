مقتل عسكريين عراقيين في انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد المزيد

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن تنظيم داعش الإرهابي يستغل أزمة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد لشن هجماته.

وتابع المتحدث: "لا نزال نتعاون مع قوات التحالف الدولي في القضاء على داعش الإرهابي".

يأتي ذلك فيما أعلن عن مقتل 7 من عناصر التنظيم الإرهابي بمحافظة نينوى في غارة جوية لقوات التحالف الدولي ضد داعش.

ودعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ،الخميس، إلى استقلالية جهاز مكافحة الإرهاب وإبعاده عن التدخل السياسي.

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وحث على "ضرورة التصدي لبقايا داعش بكل قوة وإحباط محاولاته"، مشيدا بـ "جهود وتضحيات الجهاز وتصديه البطولي للارهاب وعصابة التنظيم والمساهمة بالنصر إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وتوعد القائد الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عبدالوهاب الساعدي، بملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في المناطق التي ينشط بها بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وكان الكاظمي قد اجتمع أمس مع القيادات العسكرية خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع.

وتخطط الحكومة العراقية الجديدة، لرفع القدرات التسليحية للقوات العسكرية بأسلحة ومعدات متطورة وبناء منظومة أمنية متكاملة للقضاء على الإرهاب.

وتعد وزارة الدفاع العراقية أول وزارة يزورها رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، بعد تسلمه المنصب واجتماعه بكبار القيادات العسكرية في مقره.