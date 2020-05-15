صحيفة إماراتية: 14 مايو يوم فارق في تاريخ العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365



قالت صحيفة خليجية، إن البشرية اتحدت، والفوارق انصهرت، وارتفعت أكف ملايين الناس من كل دين وطائفة وقومية إلى الخالق، استجابة لدعوة انطلقت من أرض الإمارات، وطن السلام والتسامح، للصلاة من أجل الإنسانية، ليحمي البشر من خطر وباء كورونا، وليرفع الغمة، ويبث الطمأنينة في نفس كل من مسّه الضر، ويقوي من عزيمتنا وإرادتنا في سبيل إضاءة هذه العتمة.

Advertisements

وأكدت صحيفة صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365"، أن 14 مايو، يوم فارق في تاريخ العالم، ونقطة تحول في قادم الأيام إلى مسيرة عالمية موحدة عنوانها الأخوة والتلاقي والحوار، ونبذ التعصب والفرقة والكراهية، والتعاون والتعاضد للانتصار على الوباء الذي لا يفرق بين أتباع دين، أو جنس أو لون، أو غني أو فقير، إنه تاريخ إنساني لتعظيم قيم العطاء والعدل والمساواة، ووقف وباء الحرب والقضاء على الجوع.

وأضافت : من بلاد "وثيقة الأخوة الإنسانية" جاءت هذه الدعوة، لتوجيه الإمكانيات المادية والبشرية من أجل إحداث التنمية الشاملة التي تنفع سكان الأرض، ودعم العلم والعلماء والباحثين، وتعزيز منظومة التعليم والصحة والغذاء، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة بترسيخ أهمية العمل الجماعي في مواجهة أي تحدٍّ مهما كان صعباً.

وأكدت "الاتحاد" أن الاستجابة العالمية الواسعة لدعوة "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية"، من قبل رؤساء دول وشخصيات دينية وسياسية واجتماعية عالمية بارزة، تعكس مدى التقدير والاحترام ومكانة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تترجم تلك القيم السامية في علاقاتها مع الدول وشعوب العالم، وتبذل كل ما أوتيت في سبيل خلاص البشرية من معاناتها.