التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي.
واستقبل الرئيس عون أيضًا، رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ.
إضغط للمزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون التقى صحناوي ومحفوظ في قصر بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.