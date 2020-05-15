وديع الخازن: ما حصل بالحكومة عكس جدّية ملفتة على صعيد ملفّ الكهرباء

إعتبر رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ أن إعتماد ​مجلس الوزراء​ أمس محطتين كهربائيّتين قد شكّل أولى الخطوات الإنقاذية والملفتة في ظلّ المفاوضات القائمة مع ​صندوق النقد الدولي​، متمنّياً على ​الحكومة​ أن تكون منسجمة على طرح موحّد مع ​المصرف المركزي​ حول قيمة ديون ​الدولة​ لإكتساب مزيد من الثقة.

ورأى في بيان أن "ما حصل في مجلس الوزراء عكس جدّية ملفتة على صعيد الملفّ الكهربائي عندما تجاوز الصراعات القائمة وإكتفَ بمحطتّتين في ​الزهراني​ و​دير عمار​"، معتبرا أن "أهميّة هذا الإجراء تأتي في سياق المفاوضات التي إنطلقت مع صندوق النقد الدولي كمؤشّر إصلاحي بعيدٍ عن منطق المحاصصات والإنفاق النفعي الذي يدخل في إطار الفساد والذي إستشرى بالمراحل السابقة متسبّباً في الإنهيار المالي والنكبات الإنسانية".

واعتبرت أن "الأهمّ في من كلّ ذلك أن تترافق هذه الخطوة بموقف موحّد بين الحكومة والمصرف المركزي حول نهائية المبالغ المدينة المترتّبة على الدولة اللبنانية لإضفاء عامل الثقة أثناء المفاوضات التي إنطلقت مع صندوق النقد الدولي، بعدما أبدى مرونة مشروطة للوصول إلى النتائج المرجوة، والتخففيف من وطأة ​الأزمة​ المستفحلة شرط أن تتجاوب حكومة حسان دياب مع متطلبات وشروط صندوق النقد الدولي للشروع في دعم متدرّج يُتيح متّسعاً من الوقت للنهوض وإستعادة الروح إلى البلد لأنّ العالم الذي لا غنى للبنان عنه هو مصدر مهمّ لتعافيه كي يلعب دوراً مستقبلياً في محيطه العربي".