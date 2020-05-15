أعلن قائمقام جزين يحيى حميدي صقر في بيان أن "نتائج الفحوصات التي اجريت بتاريخ 12 و 13 من الحالي، في مستشفى جزين الحكومي، بالتنسيق مع مختبرات مستشفى بيروت الحكومي البالغة 35 حالة جاءت جميعها سلبية.
واشار إلى "أنه نظرا للأوضاع المستجدة من الناحية الصحية، وظهور حالات مرضية بين عدد من الأشخاص الوافدين الإيجابية ضمن محافظة لبنان الجنوبي وعدم التقيد بالحجر الصحي في بعض الأحيان والتراخي الحاصل حاليا من المواطنين، لناحية التباعد الإجتماعي الذي هو الأساس في الوقاية من مرض "كورونا" المستجد، لذلك نطلب من المواطنين ضمن قضاء جزين، التقيد التام بإجراءات التعبئة العامة وإتخاذ كافة التدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وتوجيهات القوى الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر قائمقام جزين أعلن أن نتائج فحوصات كورونا سلبية: للتقيد باجراءات التعبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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