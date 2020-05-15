قائمقام جزين أعلن أن نتائج فحوصات كورونا سلبية: للتقيد باجراءات التعبئة

أعلن قائمقام جزين يحيى ​حميدي صقر​ في بيان أن "نتائج الفحوصات التي اجريت بتاريخ 12 و 13 من الحالي، في ​مستشفى جزين الحكومي​، بالتنسيق مع مختبرات ​مستشفى بيروت الحكومي​ البالغة 35 حالة جاءت جميعها سلبية.



واشار إلى "أنه نظرا للأوضاع المستجدة من الناحية الصحية، وظهور ​حالات​ مرضية بين عدد من الأشخاص الوافدين الإيجابية ضمن محافظة ​لبنان​ الجنوبي وعدم التقيد بالحجر الصحي في بعض الأحيان والتراخي الحاصل حاليا من المواطنين، لناحية التباعد الإجتماعي الذي هو الأساس في ​الوقاية​ من مرض "​كورونا​" المستجد، لذلك نطلب من المواطنين ضمن ​قضاء جزين​، التقيد التام بإجراءات التعبئة العامة وإتخاذ كافة التدابير الوقائية الصادرة عن ​وزارة الصحة العامة​، وتوجيهات ​القوى الأمنية​.