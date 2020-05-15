الان عون بحث مع وزير الصحة في موضوع زيادة امكانات مستشفى بعبدا الحكومي

لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون بعد لقاءه وزير الصحة حمد حسن الى اننا "تطرقنا الى موضوع مستشفى بعبدا الحكومي ونسعى الى زيادة المساهمة فيه"، مشيرا الى أنه "سيكون لمستشفى بعبدا الحكومي مساهمة اولية ضمن المساعمات التي ستوزع على المستشفيات الحكومية".
واضاف: "مسنشغى بعبدا يعتمد رسمياً لتعليم الاطباء ويهمنا تطوير المستشفى"، لافتا الى أنه "تطور طبيا في السنوات السابقة ونحن اليوم بحاجة الى ان يكون لدينا الامكانيات اللازمة وهذا ما بحثناه مه وزير الصحة".
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