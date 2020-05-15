"منظمة مالطا ذات السيادة" سلمت جهاز تنفس لمستشفى جزين

سلمت "منظمة مالطا ذات السيادة" ممثلة بمدير مؤسسة عائلة نبيل فيليب حداد الخيرية شادي حداد وخالد قصقص جهاز تنفس ل​مستشفى جزين الحكومي​، في حضور رئيس مجلس ادارة ومدير المستشفى الدكتور شربل مسعد. وشدد وفد المنظمة على "عمق العلاقة مع مستشفى جزين منذ ثمانينيات القرن الماضي"، مؤكدا "تطوير العلاقة والدعم في ​المستقبل​ للمستشفى". بدوره شكر مسعد للمنظمة تخصيص مشافي الارياف، ورحب بهذه المبادرة واضعا نفسه بالتصرف لتطوير هذه العلاقة بما يلبي الحاجات الصحية والتمريضية لأبناء المنطقة.

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