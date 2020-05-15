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بلدية برعشيت نفت وجود اي اصابة بفيروس كورونا في البلدة

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أعلنت بلدية برعشيت، في بيان، ان "كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المرئية والمسموعة من ​اخبار​ مفادها وجود حالة مصابة ب​فيروس ​ في البلدة، هي عارية من ​الصحة​"، وطلبت من جميع المواطنين توخي الدقة في نشر أي اخبار، الا بعد صدور بيان رسمي عنها".

ونفت وجود "اي حالة كورونا او حتى الاشتباه في اي حالة في البلدة، وتمنت من جميع المواطنين عدم التداول باي خبر غير منسوب للبلدية رسميا"، متمنية من جميع المواطنين "التزام ​الحجر المنزلي​ والتقيد بالاجراءات الصحية اللازمة، وعدم الاختلاط والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، والقفازات وعدم اقامة التجمعات والسهرات والالتزام بقرار التعبئة العامة" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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