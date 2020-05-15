كريدية تفقد مركز اوجيرو في خلدة : التصدي لكورونا مسؤوليتنا جميعا

أعادت هيئة "​أوجيرو​" العمل في مركزها في خلدة، بعدما أتت نتائج فحص ال PCR الذي خضع له جميع أجراؤها هناك بالسلبية، وذلك على أثر اختلاطهم بأحد الزبائن الذي اشتبه بإصابته بفيروس "كورونا" وتم حجره في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​.



وزار المدير العام للهيئة ​عماد كريدية​ المركز لتهنئة العاملين فيه على سلامتهم، وللوقوف على الإلتزام التام بالبروتوكول الذي وضعته الهيئة للوقاية من "كورونا".

وأكد كريدية خلال الزيارة أنه لن يسمح، "بالتهاون في تطبيق البروتوكول، تحت أي ذريعة حتى ولو كانت بغية تسريع وتيرة العمل، ورفع الإنتاجية، إذ أن لا خدمة تقدمها "أوجيرو" لزبائنها، أهم من الحفاظ على سلامتهم و​سلامة​ أولادهم، مذكرا "أن التصدي لكورونا مسؤوليتنا جميعا".

واكدت ​هيئة أوجيرو​ "أنها وفي ظل الظروف الراهنة، تعمل بكل ما في وسعها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، بفضل تضحيات وشجاعة العاملين فيها، وتناشدهم "البقاء في منازلهم قدر المستطاع، كي يجتاز ​لبنان​ هذه المرحلة الصعبة".