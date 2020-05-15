وزارة الصحة أجرت 100 فحص PCR في مجدلون وبدنايل

أخذ فريق ​وزارة الصحة​ العامة، 100 عينة عشوائية في بلدتي مجدلون و​بدنايل​، لإجراء فحوص PCR، بإشراف طبيب قضاء ​بعلبك​ ​محمد الحاج حسن​، ومسؤول فريق وزارة الصحة لفحوص PCR ​محمد عبيد​. ولفت الحاج حسن الى أن "هذه الحملة هي بتوجيه من ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، لتتبع مدى الانتشار المجتمعي ل​فيروس كورونا​، وحرصا على ​السلامة العامة​، وتم أخذ العينات لإجراء فحوص PCR من مواطنين، خالطوا الحالة المصابة، أو ممن يعانون عوارض تنفسية، وجيوب أنفية، وأمراض تحسسية صدرية، أو ممن تفرض عليهم طبيعة عملهم أن يكونوا على تماس مع الناس".

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