أعلن رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه ‏"حتى لا يبقى ملف استرداد الأموال كلاما بكلام، سأتقدم أول الأسبوع بإخبار عند القاضي ​علي إبراهيم​ بخصوص ملف يمكن أن نستعيد بفتحه عشرات ملايين الدولارات وكل أوراقه جاهزة حتى لا يكون إخبارا في الهواء أو للإعلام".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: سأتقدم بإخبار بخصوص ملف يمكن أن نستعيد بفتحه عشرات ملايين الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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