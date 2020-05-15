أوضح النائب ​شامل روكز​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "من خبرة عسكرية ومعرفة بالارض، تحدثنا أمس في المؤتمر الصحافي عن امكان القوى العسكرية والامنية ضبط الحدود ولجم التهريب، واتى القرار الرسمي بتكليفها هذه المهمة ومباشرة ضبط بعض العمليات اليوم خير دليل الى ذلك... كلنا ثقة بجيشنا وكل الدعم له لاداء هذه المهمة!​​​​​​".

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كانت هذه تفاصيل خبر روكز: كلنا ثقة بجيشنا وكل الدعم له لضبط التهريب على الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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