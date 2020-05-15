"روسنفط" تخفض حجم إنتاج الغاز بالربع الأول بـ 2.9 % لـ 16.63 مليار متر مكعب

أعلنت شركة " روسنفط" الروسية، أنها خفضت في الربع الأول من العام الجاري حجم إنتاج ​الغاز​ بنسبة 2.9 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 16.63 مليار متر مكعب.

ولفتت الشركة في بيانها الى ان "حجم إنتاج الغاز شكل 16.63 مليار متر مكعب، بانخفاض بـ 3.4 في المئة على أساس ربعي، وبنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي".

كما أعلنت الشركة الروسية أن "حجم إنتاج ​المحروقات​ (​النفط​ ومكثفاته) شكل 4.64 مليون برميل يوميا (ما يعادل 57 مليون طن)، بعد تسجيل الانخفاض بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي".

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وصرحت شركة "روسنفط"، عن التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة النفط ​الهند​ية، وتوقيع صفقة على تزويد الهند بنحو مليوني طن من النفط حتى نهاية العام الجاري.

وجاء خفض الإنتاج ضمن شروط مواصلة الشركة تنفيذ التزاماتها في إطار صفقة "​أوبك +​" الأخيرة.

وأكد ​تقرير​ لمنظمة "أوبك" أن خفض إنتاج النفط في ​العالم​ بدأ بالفعل في التأثير الإيجابي على السوق، مشيرا إلى أن إعادة التوازن للسوق ستشهد تسارعا في الأرباع المقبلة.