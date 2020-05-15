ريابكوف: سعي اميركا لتفعيل آلية الزناد التلقائي ضد ايران مثير للسخرية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن "اميركا لا يمكنها استخدام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على ايران عام 2015 وينتهي في تشرين الأول العام الحالي"، معتبرا أن "سعي اميركا لتفعيل آلية الزناد التلقائي مثير للسخرية".
وخلال مناقشات نادي فالداي التي تجري عبر الفيديو، شدد ريابكوف على أنه "من المستحيل على أي شخص تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل انتقائي وتجزئي"، مشيرا الى أن "اميركا هي التي انسحبت قبل عامين الاتفاق النووي وإنها الآن في حالة انتهاك جسيم لقرار مجلس الأمن الدولي 2231".
ولفت الى أنه "لن يكون لواشنطن طريق سهل هنا على أي حال. على الرغم من أن الاستنتاج هو أن أزمة أخرى ستظهر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة ككل، مع الأخذ في الاعتبار هذا العناد الأمريكي، بالطبع يمكنني أن أوافق على هذا الاستنتاج".
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