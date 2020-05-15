هجوم يميني على وزيرة إيطالية بسبب بكائها على أحوال المهاجرين

هاجمت المعارضة اليمينية في إيطاليا وزيرة الزراعة، تيريزا بيلانوفا، بسبب بكائها خلال إعلان عفو مؤقت عن العاملين المهاجرين.
وبكت الوزيرة الإيطالية على أحوال المهاجرين والعاملين غير القانونيين، وذلك مع إعلانها أن الحكومة سوف تمنح العاملين غير القانونيين الذين يعملون في الزراعة أو كخادمات أو متخصصين رعاية منزليين الحق في التقدم للحصول على تصريح إقامة لمدة ستة أشهر.
وأشارت وزيرة الزراعة بيلانوفا الى انه "بالنسبة لي، من حيث أتيت، هذه مسألة أساسية"، وانفجرت في البكاء خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه هذه الخطوة"، مضيفة: "من اليوم، وفي ظل الخيار الذي اتخذته الحكومة، سوف يصبح غير المرئيين مرئيين قليلا، وسوف يصبح المُستغلين بشكل وحشي.. قادرين على الحصول على تصريح عمل".
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