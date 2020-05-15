المغار: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار بقرية المغار، اليوم الجمعة.
وأفاد مصدر طبي، بأنه "تلقى بلاغا حول إصابة شاب، في الثلاثينيات من عمره، نتيجة تعرضه لإطلاق نار".
وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان الإسعافات الأولية وأجرى عمليات إنعاش للمصاب.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.
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