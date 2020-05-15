شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الإصابات بكورونا في السودان ترتفع الى 1964 حالة والان نبدء بالتفاصيل

اعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة في السودان ارتفعت الى 1964 حالة متضمنة 91 وفاة ، وتماثل 7 حالات جديدة للشفاء . /

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