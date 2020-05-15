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إصابات كورونا في الفلبين تتجاوز 12 ألفا والوفيات أكثر من 800

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قالت وزارة الصحة في الفلبين اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز 12 ألف حالة فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.

وقالت الوزارة في إعلان إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات، وكذلك 215 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إجمالا إلى 12091. لكنها ذكرت أيضا أن 123 مريضا آخر تماثل للشفاء ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2460.

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