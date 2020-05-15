شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الفلبين تتجاوز 12 ألفا والوفيات أكثر من 800 والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في الفلبين اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز 12 ألف حالة فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.

وقالت الوزارة في إعلان إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات، وكذلك 215 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات إجمالا إلى 12091. لكنها ذكرت أيضا أن 123 مريضا آخر تماثل للشفاء ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2460.