شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد ... روسيا تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا اليوم الجمعة 10598 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للحالات على مستوى روسيا إلى 262843. وقالت قوة العمل المعنية بمكافحة كورونا إن 113 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الرسمي للوفيات بسبب الفيروس إلى 2418.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد ... روسيا تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.