شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: خطر حالات الإصابة الوافدة بكورونا "تحت السيطرة" والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن خطر انتشار مرض كوفيد-19 في الصين مجددا بسبب ما يطلق عليها حالات العدوى الوافدة "تحت السيطرة".

ورصدت الصين أربع حالات إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي أمس الخميس وجميعها حالات لانتقال العدوى محليا. ومنعت بكين دخول معظم الأجانب إلى أراضيها منذ نهاية مارس آذار مع انتشار الجائحة في أنحاء العالم.

كما صرح تشينغ يي شين نائب الوزير بلجنة الصحة الوطنية للصحفيين خلال إفادة بأنه من المقرر اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية لبعض لقاحات كوفيد-19 في يوليو تموز.