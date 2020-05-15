بالصور .. حريق يلتهم غابات الموصل

اندلع حريق، اليوم الجمعة، في غابات مدينة الموصل دون معرفة أسبابه ،فيما هرعت سيارات الاطفاء لاخماده. وقال مراسل السومرية في محافظة نينوى، إن حريقا اندلع، صباح اليوم، في غابات الموصل قرب جسر الخامس وسط المدينة، مبينا أن اسباب اندلاع الحريق لم تعرف لغاية الان، فيما هرعت سيارات الاطفاء لاخماده ".

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