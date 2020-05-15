اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل ضابط برتبة رائد بانفجار ناسفة شمالي بغداد. وقالت الخلية في بيان تلقته الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، ليلة أمس على قوة تابعة الى فوج مغاوير الاول قيادة عمليات بغداد في قضاء الطارمية". واضافت أن "الانفجار ادى الى استشهادضابط برتبة رائد ومقاتل وجرح اربعة اخرين".

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