معالجة 14 قنبلة 'مولوتوف' قرب مدرسة في الديوانية

أفاد اعلام مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، بمعالجة 14 قنبلة "مولوتوف" مخبأة قرب مدرسة في المحافظة. وقات في بيان، إن خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة الديوانية تمكنوا من ابطال مفعول 14 قنينة حارقة (مولوتوف ) موضوعة قرب احدى المدارس، مبينة أن معالجتها تمت وفق الإجراءات القياسية بدون حادث يذكر.



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