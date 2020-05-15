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نائب يدعو لاعادة فرض حظر شامل للتجوال بسبب تفشي كورونا

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دعا عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الجمعة ، إلى توجه حكومي سريع لتوفير كافة المستلزمات الخاصة للكشف وعلاج فيروس .
وقال الشمري في بيان تلقته الخليج 365 ان اسراع الحكومة بتوفير التخصيصات المالية لوزارة الصحة والبيئة أمر لا يمكن التأخر فيه من أجل القيام بواجباتها كافة لمكافحة الفيروس".

وأضاف الشمري ان "العالم يسرع الخطى وعلى مختلف المستويات لمكافحة كورونا وبكافة الوسائل وعلينا عدم الانتظار لزيادة كبيرة بعدد المصابين حتى نخصص الأموال اللازمة لمكافحة".

وشدد على. "ضرورة البدء الفوري بشراء واستيراد الاجهزة والمعدات الطبية والصحية الخاصة بالكشف ومكافحة الفيروس بالتوازي مع  اتخاذ اجراءات حكومية فاعلة لمحاسبة كل من يخالف تعليمات الوقاية والحظر الطبي الوقائي والبدء بخطوات سريعة للعزل والحظر المناطقي مع الأخذ بنظر الاعتبار فرض الحظر الشامل مرة أخرى ان تفاقم الوضع أكثر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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