تركيا تحتجز 4 رؤساء بلديات أكراد جدد بزعم صلتهم بالإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتجزت السلطات التركية 4 رؤساء بلديات جدد في مناطق ذات غالبية كردية في اتهامات مزعومة بشأن صلتهم بالإرهاب.
وقال مصدر أمني، اليوم الجمعة، إن السلطات احتجزت رؤساء بلدية إغدير، وسعرد، وبايكان، وكورتالان، وهم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
تركيا تعتقل 6 رؤساء بلديات بزعم "الإرهاب"
وتزعم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي أن له صلات بحزب العمال الكردستاني المسلح، وهو ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قيادييه. وينفي الحزب هذه الادعاءات.
ومنذ إجراء انتخابات محلية في مارس/ آذار 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأمناء. وعينت أنقرة حكاما ومسؤولين آخرين من السلطات المحلية أمناء في تلك المناطق.
وزعيما حزب الشعوب الديمقراطي محبوسان منذ 2016 بتهم تتصل بالإرهاب. وتم اتهام أعضاء بارزين آخرين في الحزب بدعم الإرهاب.
وتشكو المعارضة في تركيا من ممارسات نظام الرئيسي رجب طيب أردوغان الذي يلاحق المعارضة بتهم تتعلق بانقلاب مزعوم في 2016 أو لادعاء صلتهم بتنظيمات إرهابية.
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