الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق صيادي غزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق صيادي قطاع غزة، ليسجل الجمعة، إصابة جديدة هي العاشرة منذ مارس آذار/ الماضي.

وقال زكريا بكر، رئيس لجان الصيادين الفلسطينيين لـ"الخليج 365": إن الصياد محمد محمود أبوعميرة (26 عاما) أصيب بعيار حديدي بالرأس، بعدما فتحت البحرية الإسرائيلية السادسة صباح الجمعة نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين.

وأضاف أن الصياد المصاب نقُل إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، في حين فقد القارب كامل شباكه غرب الواحة على بعد 3 أميال.

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إسرائيل تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين قبالة غزة

وأكد أن هذا أبوعميرة هو الصياد العاشر الذي يصاب برصاص الاحتلال منذ مارس الماضي، بينما اعتقلت البحرية الإسرائيلية صيادين اثنين وصادرت قاربهما.

وأشار بكر أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات إطلاق النار وإصابة الصيادين بشكل مباشر إلى جانب تدمير قواربهم بدلا من اعتقالهم كما كان يجري في الفترات الماضية.

وتوثق لجان الصياديين أكثر من 15 انتهاكا إسرائيليا شهريا تشمل الملاحقة وإطلاق النار والإصابات.