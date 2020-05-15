إيمان أحمد - غزةالجمعة 2020/5/15 11:38 ص بتوقيت أبوظبي
واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق صيادي قطاع غزة، ليسجل الجمعة، إصابة جديدة هي العاشرة منذ مارس آذار/ الماضي.
وقال زكريا بكر، رئيس لجان الصيادين الفلسطينيين لـ"الخليج 365": إن الصياد محمد محمود أبوعميرة (26 عاما) أصيب بعيار حديدي بالرأس، بعدما فتحت البحرية الإسرائيلية السادسة صباح الجمعة نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين.
وأضاف أن الصياد المصاب نقُل إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، في حين فقد القارب كامل شباكه غرب الواحة على بعد 3 أميال.
إسرائيل تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين قبالة غزة
وأكد أن هذا أبوعميرة هو الصياد العاشر الذي يصاب برصاص الاحتلال منذ مارس الماضي، بينما اعتقلت البحرية الإسرائيلية صيادين اثنين وصادرت قاربهما.
وأشار بكر أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات إطلاق النار وإصابة الصيادين بشكل مباشر إلى جانب تدمير قواربهم بدلا من اعتقالهم كما كان يجري في الفترات الماضية.
وتوثق لجان الصياديين أكثر من 15 انتهاكا إسرائيليا شهريا تشمل الملاحقة وإطلاق النار والإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق صيادي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.