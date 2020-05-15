توقيف صاحب محل لبيع المجوهرات والعامل لديه لقيامهما بأعمال الصرافة دون ترخيص

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ انه "بناءً لإشارة المدعي ​العام المالي​، أوقفت دورية من المديرية العامة للأمن العام في ​مدينة طرابلس​ اللبناني (ر.إ.ف.)، صاحب محل لبيع المجوهرات، واللبناني العامل لديه (ب.ع.ف.) لقيامهما بأعمال الصرافة دون ترخيص وعدم تقيدهما بسعر صرف ​الدولار​ الأميركي المحدد من ​مصرف لبنان​، كما ضبطت الدورية داخل المحل كمية من العملات المتداول بها ومسدس حربي غير مرخص. بمراجعة المدعي العام المالي أشار بإحالتهما مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية.​​​​​​"​

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