جنبلاط:الخطر ببعض افراد الوفد اللبناني المفاوض انهم يضمرون احقاد شخصية

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواص الاجتماعي ان "الخطر في بعض الافراد من ​الوفد اللبناني​ المفاوض والبعض في شركة لازار انهم يضمرون احقاد شخصية تكاد ان تصل بهم الى اعتماد الفكر البعثي لتدمير الصيغة اللبنانية في التعددية الفكرية والتراثية والسياسية التي تعود الى فخر ​الدين​ ولاحقا الارساليات وسط فضائح اهل الحكم ومنع مهمة ​القضاء​".

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