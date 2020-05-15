تسجيل 10598 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة ​فيروس كورونا​ في ​موسكو​ عن تسجيل 113 وفاة و10598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 2418 وفاة و262843 إصابة، مشيرا الى أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع، خلال الساعات الـ24، بواقع 68 شخصًا، مبينا أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية الروسية، قد أعلنت مساء أمس، تسجيل 68 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو، في ارتفاع ملموس مقارنة مع إحصائية أمس الأول.