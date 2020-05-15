أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مخيمات الروهينغا في بنغلادش

أعلنت سلطات بتغلادش عن رصد أول إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد في مخيمات لاجئي ​الروهينغا​ حيث يعيش نحو مليون شخص في فقر مدقع. إضغط للمزيد

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