أعلنت وسيطة الجمهورية في أوكرانيا، ليودميلا دينيسوفا، أنّ "بالإجمال، ينتظر أكثر من 100 طفل حديثي الولادة من أمهات بديلات في أوكرانيا، ذويهم في مراكز طبيّة مختلفة"، لافتةً أنّ "العدد سيزيد مع تمديد إغلاق الحدود جراء انتشار وباء "كورونا" المستجد".
وأشارت دينيسوفا، في تصريح صحافي، إلى أنّ "51 مولودًا تمّ وضعهم في فندق في كييف تملكه إحدى العيادات"، لافتةً إلى أنّه "كان مقرّرًا أن يتسلّم الأطفال آباءٌ وأمّهات من دول عدّة، بينها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا".
وتَعتبر معظم الدول الأوروبية تأجير الأرحام التجاري أمرًا غير قانوني، لكنّه مسموح في أوكرانيا الّتي باتت وجهة للأجانب الباحثين عن أمهات بديلات.
كانت هذه تفاصيل خبر مئة طفل حديثي الولادة من أمهات بديلات عالقون بأوكرانيا عيدا عن أهلهم بسبب إغلاق الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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