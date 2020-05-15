تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند لأشخاص قادمون من باكستان

كشف المتحدّث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد 19" التابع للحكومة التايلانديّة، تاويسين ويسانويوتين، أنّ "تايلاند سجّلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في حين ظلّ عدد الوفيات عند حدود الـ56 بلا تغيير".
وذكر في بيان، أنّ "كلّ الحالات الجديدة كانت بين أشخاص قدموا من باكستان الأسبوع الماضي، وخاضعين للحجر الصحّي التابع للدولة"، لافتًا إلى أنّ "البلاد سجّلت إصابة 3025 شخصًا بالفيروس إجمالًا منذ بدء تفشّيه بها في كانون الثاني الماضي".
وكانت قد أعلنت هذا الأسبوع توقّف حدوث وفاة نتيجة المرض، وذلك للمرّة الأولى منذ شهرين.
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