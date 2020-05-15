عبد الصمد: كل الإعلاميين يجب أن ينتسبوا لنقابة المحررين وسنعرض قريبا خطتنا الاستراتيجية على الحكومة

أكّدت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، خلال زيارتها ​نقابة المحررين​، أنّ "دور النقابة أساسي، ولكن للأسف، في ظلّ القوانين المرعيّة الإجراء، لا يمكنها أن تغطّي المنتسبين كافّة"، لافتةً إلى أنّ "مشروع القانون الّذي كانون موجودًا استردّيناه، ووضعنا تعديلات عليه، ونحن في طور أخذ رأي النقابة والمعنيّين به".

وأوضحت أنّ "كل الإعلاميّين يجب أن ينتسبوا إلى النقابة، ونقصد بالإعلاميّين هم الأشخاص الّذين يعرّف عنهم بوضوح اقتراح القانون الموجود في ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية"، مشيرةً إلى أنّ "الإعلام تعدّلت أدواره وتغيّرت أشكاله بالعالم، ويقتضي أن يكون لدينا قانونًا يواكب التطوّر".

وتوجّهت عبد الصمد بالشكر إلى "كلّ الجهات المعنيّة ولجنة الإدارة والعدل ولجنة الإعلام والاتصالات، ونحن نتعاون ونبدي ملاحظاتنا، بما يواكب التطوّر الحاصل والخطّة الاستراتيجيّة الّتي حضّرتها ​وزارة الإعلام​، ونحن بطور عرضها كاملةً على ​الحكومة​ قريبًا". وشدّدت على وجوب "حصول الإعلاميين على حقوقهم، وهم ليسوا بمجرمين، ويجب أن تكون مصانة كلّ حقوقهم، وأن يتمتّعوا بحرية الرأي والتعبير". وذكرت أنّ "لدين اقتراحًا متعلّقًا بالعقوبات الّتي تفرض على الإعلاميّين".

وأشارت إلى "أنّنا نعمل أيضًا لضمان الحقوق الماديّة لهم، فالإعلامي مثل أي شخص آخر يعاني من أزمة اقتصاديّة، أُضيفت عليها الوضع الإعلام المتردّي، الّذي انعكس على العاملين في القطاع".