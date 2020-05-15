بلدية شحيم: 3 اصابات مثبتة وفحوص PCR لمئة شخص اليوم

أعلنت اللجنة الطبية التابعة لخلية ​الأزمة​ في ​بلدية شحيم​ في تقريرها الرابع، ان العدد الإجمالي لل​حالات​ المثبتة مخبريا في البلدة هو 3 حالات، (شخص مع والديه).

واشار التقرير الى ان اللجنة تنتظر نتائج فحص 4 مخالطين للمصابين، (اجري لهم أمس فحص PCR علما أنه لم يسجل عليهم أي عوارض. وذكر ان عدد العائلات المحجورة كإجراء إحترازي هو 43 عائلة.

وأفاد التقرير أن فريقا طبيا من ​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ الجامعي، سيجري اليوم، بالتعاون مع خلية الازمة في ​البلدية​، فحوص PCR لمخالطي المصابين، من عائلات إلى عاملين في محال تجارية وبنوك لحصر المصابين المحتملين.

ودعا التقرير "جميع من خالط المصابين، ويرغب بإجراء الفحص للإطمئنان على صحته في حال اختلط مع المصابين خلال العشرة أيام الماضية الإتصال على الأرقام 989552 /76 -740770 03 -015167 03".

وشددت البلدية على الاهالي "ضرورة التزام المنازل وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى وعدم الاختلاط والقيام بالزيارات حتى نستطيع سويا التغلب على الوباء وتضييق دائرة الإنتشار".