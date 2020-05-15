طقس حار وجاف خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن كتلا هوائية حارة وجافة مصدرها شبه ​الجزيرة​ العربية تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم وتنشط الرياح أحيانًا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وانخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: صاف إجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ونشاط في سرعة الرياح وغبار في الأجواء كما نحذر من خطر اندلاع حرائق في الاحراج .

الأحد: صاف مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة تشتداعتباراً من بعد الظهر خاصة في ​الجنوب​ مع غبار في الأجواء كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الإثنين: صاف وحار حيث تبلغ درجات الحرارة معدلات مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحياناً ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

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