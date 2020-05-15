قيومجيان: مأساة الطلاب اللبنانيين بالخارج لم تعد تنتظر ولتسهيل التحويلات المالية لهم

شدّد الوزير السابق ​ريشارد قيومجيان​، على أنّ "مأساة الطلّاب اللبنانيّين في الخارج لم تعد تنتظر. على ​الحكومة​ تحمُّل مسؤوليّاتها تجاه هؤلاء، والطلب من ​المصارف​ تسهيل التحويلات الماليّة بالعملة الأجنبية لهم عمليًّا لا نظريًّا وتحت طائلة المحاسبة القانونيّة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "أزمة الطلّاب اللبنانيّين في الخارج إنسانيّة، وهي مسألة كرامة وذل وعوز غير مسبوق".