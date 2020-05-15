الخليل: ذكرى النكبة مناسبة لتصليب الوحدة والمقاومة لتحرير الأرض

دعا عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​ إلى تحويل ذكرى النكبة إلى مناسبة نجدد فيها إلتزامنا ب​المقاومة​ التي تعيد لنا الحقوق و​فلسطين​ وسائر الأراضي العربية المحتلة.

ولفت النائب الخليل في تصريح له لمناسبة ذكرى النكبة إلى انه "نتوقف عند هذه المناسبة لنؤكد أهمية وضرورة تحويلها إلى فرصة "لكل أحرار العالم بشكل عام ولنا في عامنا العربي بشكل خاص لتصليب الوحدة والمقاومة لتحرير الأرض ولحفظ ​حق العودة​ و​الحياة​ بكرامة".

وأكد انه " ستبقى فلسطين فضاء حرية وعزة، وستبقى قضية الأرض والسماء ووطن الانبياء والشهداء. فقد كانت في طفولتنا وشبابنا ولآخر يوم هي القضية، قضية العرب، كل العرب، ولن نسمح، مهما طال الزمن، ان يسقط حقها في ساعة غفلة او ناتج صفقة".

