دعا رئيس بلدية كترمايا المحامي يحي علاء الدين، أهالي البلدة الى "التعاون مع البلدية لحماية وسلامة ابناء البلدة جميعا، وضرورة أخذ الحيطة والحذر بشكل جدي، بعد تسجيل اول اصابة لسيدة بفيروس كورونا في البلدة"، مشددا على "ضرورة ابلاغ البلدية كل من خالطها منذ عشرة أيام وحتى الساعة لأخذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لمنع تفشي هذا الوباء في البلدة، الذي بات يهددنا جميعا نتيجة سرعة انتشاره وانتقال العدوى للآخرين دون علم أصحابه".
وأعلن انه سيتم اجراء فحص ال PCR لجميع المشتبه بإصابتهم، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية كترمايا:سيتم اجراء فحص ال PCR لجميع المشتبه بإصابتهم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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