رئيس بلدية كترمايا:سيتم اجراء فحص ال PCR لجميع المشتبه بإصابتهم بكورونا

دعا رئيس بلدية ​كترمايا​ المحامي يحي علاء ​الدين​، أهالي البلدة الى "التعاون مع ​البلدية​ لحماية و​سلامة​ ابناء البلدة جميعا، وضرورة أخذ الحيطة والحذر بشكل جدي، بعد تسجيل اول اصابة لسيدة ب​فيروس كورونا​ في البلدة"، مشددا على "ضرورة ابلاغ البلدية كل من خالطها منذ عشرة أيام وحتى ​الساعة​ لأخذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لمنع تفشي هذا الوباء في البلدة، الذي بات يهددنا جميعا نتيجة سرعة انتشاره وانتقال العدوى للآخرين دون علم أصحابه".

وأعلن انه سيتم اجراء فحص ال PCR لجميع المشتبه بإصابتهم، بالتعاون مع ​وزارة الصحة العامة​.